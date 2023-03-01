Валиева, Загитова и Ягудин примут участие в турнире шоу-программ

Олимпийские чемпионы Камила Валиева, Алина Загитова, Алексей Ягудин примут участие в турнире шоу-программ в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Организаторы турнира расширили число участников турнира до 24 (по 8 одиночных в мужском и женском разряде и 8 пар/дуэтов).

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира: Камила Валиева, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Спортсмены, отобранные по заявкам: Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Анна Погорилая, Елена Радионова, Евгений Семененко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Соревнования пройдут 18 марта на арене «Мегаспорт».