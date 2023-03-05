Кагановская и Ангелопол одержали победу в финале Гран-при России в танцах на льду

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола выиграл финал Гран-при России в танцах на льду.

После двух исполненных программ российские фигуристы получили в сумме 203,65 балла и завоевали золотые медали. Пара из Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда стала второй, заработав 202,26 балла. Бронза досталась Софьи Тютюниной и Андрею Багину. Московские спортсмены заработали 197,45 балла.

Добавим, что также сегодня, 5 марта, пройдут соревнования женщин-одиночек, мужчин-одиночек и спортивных пар в произвольных программах.