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Кагановская и Ангелопол одержали победу в финале Гран-при России в танцах на льду

Турнир проходит в Санкт-Петербурге на ледовой площадке в спорткомплексе «Юбилейный».
05 марта 2023 14:46
автор: Глеб Шевяков

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола выиграл финал Гран-при России в танцах на льду.

После двух исполненных программ российские фигуристы получили в сумме 203,65 балла и завоевали золотые медали. Пара из Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда стала второй, заработав 202,26 балла. Бронза досталась Софьи Тютюниной и Андрею Багину. Московские спортсмены заработали 197,45 балла.

Добавим, что также сегодня, 5 марта, пройдут соревнования женщин-одиночек, мужчин-одиночек и спортивных пар в произвольных программах.

Кагановская и Ангелопол одержали победу в финале Гран-при России в танцах на льду
Турнир проходит в Санкт-Петербурге на ледовой площадке в спорткомплексе «Юбилейный».
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