Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова после инсульта

Серебряный призер ОИ-2002 Илья Авербух сообщил об улучшении состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится», - приводят слова Авербуха «РИА Новости».

В начале марта сообщалось, что Костомаров начал приходить в себя.