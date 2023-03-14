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«Доверие к РУСАДА остается низким». Президент WADA Банька - о деле Валиевой

WADA продолжает обвинять в предвзятости российское антидопинговое агентство.
14 марта 2023 14:33

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька обвинил РУСАДА в предвзятости и заявил, что доверие к независимости российской антидопинговой системы остается на очень низком уровне.

«Доверие к независимости антидопинговой системы в России остается очень низким. Процесс рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой не внушает оптимизма. Ненужные задержки в деле объясняют такое недоверие», - цитирует Баньку международное информационное агентство.

Ранее на оправдательный вердикт со стороны дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА подали апелляции в Международный спортивный суд и WADA, и Международный союз конькобежцев.

«Доверие к РУСАДА остается низким». Президент WADA Банька - о деле Валиевой
WADA продолжает обвинять в предвзятости российское антидопинговое агентство.
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