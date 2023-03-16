Алина Загитова завершит своим выступлением турнир шоу-программ в Москве

Федерация фигурного катания России опубликовала результаты жеребьевки турнира шоу-программ «Русский вызов».
Порядок выступления участников выглядит следующим образом:
первое отделение - Макар Игнатов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Матвей Ветлугин, Елена Радионова, Андрей Мозалев, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Акатьева, Петр Гуменник;
второе отделение - Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Михаил Коляда, Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Евгения Медведева, Евгений Семененко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Алина Загитова.
Турнир шоу-программ состоится 18 марта.