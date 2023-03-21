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«Боль и трагедия». Щербакова рассказала о своей новой программе из шоу-турнира «Русский вызов»

Олимпийская чемпионка выступала под музыку из сериала «Семнадцать мгновений весны».
21 марта 2023 12:09
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как относится к своей новой программе на музыку «Семнадцать мгновений весны», которую она представила на шоу-турнире «Русский вызов».

«Идея номера принадлежала тренерам – Даниилу Марковичу и Этери Георгиевне. Насколько я знаю, она у них родилась давно. В эмоциональном плане эта программа очень непростая из-за того, что нужно передать сложные чувства. Лично для меня в этой программе присутствует не только боль и трагедия», - приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова спортсменки.

Напомним, что Щербакова заняла на «Русском вызове» третье место, победил Алексей Ягудин, а вторым стал танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Боль и трагедия». Щербакова рассказала о своей новой программе из шоу-турнира «Русский вызов»
Олимпийская чемпионка выступала под музыку из сериала «Семнадцать мгновений весны».
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