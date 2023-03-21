Тутберидзе сопровождает иностранных спортсменов на чемпионате мира в Японии

Российский тренер Этери Тутберидзе входит в штаб иностранных фигуристов на ЧМ-2023 в Японии.

Как сообщают зарубежные СМИ, 49-летняя специалист работает с грузинами Морисом Квителашвили и Никой Эгадзе, а также с итальянцем Даниэлем Грасслем.

Также в Сайтаму отправились коллеги россиянки - тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Напомним, что совет ISU в марте прошлого года отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.