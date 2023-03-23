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Миура и Кихара принесли Японии первое в истории золото чемпионата мира в парном катании

Первый комплект наград ушел хозяевам соревнований.
23 марта 2023 09:24
автор: Александр Шульгин

На чемпионате мира по фигурному катанию в Японии разыгран первый комплект медалей.

Золото в парном катании впервые в истории ушло к хозяевам соревнований - Рику Миуре и Рюити Кихаре, набравшим в сумме 222,16 балла. Второе место заняли Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер из США, результат которых составил 217,48 балла. Бронза досталась итальянцам Сре Конти и Николо Маччии (208,08).

Напомним, российские спортсмены пропускают турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях.

Это уже второе мировое первенство, проходящее без россиян, после Монпелье-2022.

источник: «Советский спорт»
Миура и Кихара принесли Японии первое в истории золото чемпионата мира в парном катании
Первый комплект наград ушел хозяевам соревнований.
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