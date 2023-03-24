Американская пара фигуристов Чок и Бэйтс лидируют на чемпионате мира после ритм-танца

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японском Сайтаме.

За свое выступление ритм-танца спортсмены получили от судей 91,94 балла. На втором месте итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшая 88,21, на третьем месте канадцы Пайпер Гиллер и Поль Пуарье с 87,34 балла.

Произвольный танец фигуристы представят в заключительный день турнира 25 марта.

Напомним, что российские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира решением Международного союза конькобежцев (ISU).