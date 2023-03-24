Японка Сакамото стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Японка Каори Сакамото завоевала золотую медаль в соревнованиях у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Сакамото, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольную программу 145,37 балла, уступив кореянке Ли Хэ Ин. Однако в сумме двух программ японка удержала лидерство, набрав 224,61 балла, показав лучший результат сезона и став двукратной чемпионкой мира.

Серебро у Ли Хэ Ин, набравшей 220,94 балла, бронза – у бельгийки Луны Хендрикс (210,42).

Чемпионат мира в Японии завершится 25 марта.