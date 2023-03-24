Катарина Гербольдт: Сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат мира

«Я за событиями чемпионата мира не слежу, поскольку считаю, что раз нас дисквалифицировали и мы им неинтересны, они нам тем более неинтересны. А соперники есть всегда и у всех. Даже самый уверенный в себе спортсмен может ошибиться. Понятно, что кто-то по набору элементов сильнее или слабее, но побеждает тот, кто катается чище. Спорт — вещь непредсказуемая.

Наши девушки на сегодняшний день — неважно, в каком возрасте, даже в 19 лет, — как побеждали, так и будут побеждать. Конкуренция у нас в стране — самая высокая, и считается, что сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат мира», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Победительницей соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира стала хозяйка льда Каори Сакамото. Второе место заняла Ли Ха Ин из Южной Кореи, замкнула тройку представительница Бельгии Луна Хендрикс. Российские спортсмены второй год не принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) федерациям отстранить россиян от турниров.