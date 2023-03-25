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Американские фигуристы Чок и Бэйтс выиграли соревнования танцевальных пар

Они впервые стали чемпионами мира.
25 марта 2023 12:41
автор: Александр Евграфов

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс впервые в карьере выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Лидируя после короткой программы, Чок и Бэйтс за исполнение произвольной программы получили 134,07 балла, набрав в сумме 226,01 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 219,85 балла, бронзовая медаль чемпиона у канадской пары Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (217,88).

Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира решением совета Международного союза конькобежцев (ISU).

источник: «Советский спорт»
Американские фигуристы Чок и Бэйтс выиграли соревнования танцевальных пар
Они впервые стали чемпионами мира.
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