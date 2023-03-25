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Эшли Вагнер: Почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?

Американка недоумевает.
25 марта 2023 13:02
автор: Артур Гичунцев

Призер Олимпиады в Сочи Эшли Вагнер считает, что российские тренеры не должны присутствовать на международных соревнованиях. Об этом бывшая фигуристка написала в соцсети.

«Только что наблюдала за прокатами мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?» – написала Вагнер.

Напомним, российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) итальянца Даниэля Грассля, а также представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.

источник: «Советский спорт»
Эшли Вагнер: Почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?
Американка недоумевает.
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