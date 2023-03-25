Японский фигурист Уно защитил титул чемпиона мира в одиночном катании

Японский фигурист Сёма Уно победил в одиночном катании на чемпионате мира, который завершился в Сайтаме (Япония).

Уно является действующим чемпионом мира и лидировал после короткой программы. После исполнения произвольной программы он набрал 301,14 балла. Серебряная медаль у южнокорейца Чха Джун Хван, набравший 296,03 балла, бронза у американца Ильи Малинина (288,44).

Малинин стал первым в истории фигуристом, который исполнил на чемпионате мира аксель в четыре с половиной оборота.

Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира решением совета Международного союза конькобежцев (ISU).