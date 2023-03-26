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Тутберидзе ждет извинений от президента МОК Баха

Дело ее подопечной находится в CAS.
26 марта 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ждет извинений от главы МОК.

Напомним, что Томаса Баха ранее заявил, что специалист не поддерживала свою подопечную Камилу Валиеву во время ОИ в Пекине. Он выразил недоумение тем, как тренеры встретили фигуристку после произвольной программы.

«Тогда Камила держалась немного в стороне. Не обнимешь того, кто этого не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу. Но мы не имеем права сдаваться. Я спросила Валиеву, почему она отказалась от второго элемента. Камила не захотела бороться. Потом мы долго с ней сидели в раздевалке. Это обвинение Баха несправедливо, я жду извинений», - приводит французское СМИ слова Тутберидзе.

Добавим, что ВАДА и ISU требуют дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года. РУСАДА не уточняет желаемые санкции. Все апелляции уже зарегистрированы в CAS.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Из-за длительных разбирательств МОК не распределяет олимпийские медали командного турнира, так как в нем участвовала Камила.

источник: «Советский спорт»
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