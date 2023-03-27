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Международный союз конькобежцев создал мировой рейтинг для фигуристов-юниоров

Создание рейтинга призван облегчить переход во взрослую категорию.
27 марта 2023 16:14
автор: Александр Евграфов

Мировой рейтинг фигуристов-юниоров представлен на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Теперь ISU будет публиковать два рейтинга. Первый будет идти общим списком, и для взрослых фигуристов будут учитываться результаты юниорских соревнований. Второй рейтинг будет состоять только из юниоров, участвовавшими в международных юношеских соревнованиях, Гран-при или чемпионатах мира.

Юниорский рейтинг будет использоваться для жеребьевки стартовых номеров на чемпионатах мира среди юниоров. Он также призван облегчить переход во взрослую категорию, так как спортсмены смогут получить больше рейтинговых очков в течение юниорской карьеры.

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