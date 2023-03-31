Костомарова могут перевезти в Германию для протезирования

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова готовят к протезированию.

Как сообщает «РЕН ТВ», для этого 46-летнего спортсмена могут перевезти в одну из клиник Германии.

Напомним, что Роман попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.

Отмечается, что родные Костомаров обсуждают с медиками перевод фигуриста в немецкую клинику. Возможно, что протезирование будет проведено в России. Его можно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели Романа.

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