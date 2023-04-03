Отец Костомарова рассказал о состоянии сына после операций

Отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказал о состоянии сына после ряда операций.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен впервые воспользовался социальными сетями.

«Всё нормально. Как его состояние? Всё положительно», - приводит «Матч ТВ» слова Сергея Костомарова.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.