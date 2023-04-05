Рештенко, выступающий за Чехию, рассказал о настойчивой просьбе своей федерации уехать из России

Фигурист Георгий Рештенко, который выступает за Чехию, рассказал о настойчивой просьбе прекратить тренировки в России и покинуть эту страну после 24 февраля прошлого года.

«Я чешский спортсмен, поэтому они имеют полное право выставлять свои условия. Категорического запрета на тренировки в Питере не было. Но мы пообщались с федерацией и приняли общее решение, что так будет лучше для всех. Запретить не могут, но могут настойчиво посоветовать. После юниорского чемпионата мира у нас были сборы в Остраве, потом поговорили с федерацией что дальше делать», - приводит слова спортсмена «СЭ».

Добавим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.