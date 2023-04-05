Павлюченко и Ходыкин объявили о завершении выступлений в паре 

Российский фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие третье место на чемпионате Европы в 2020 году, приняли решение прекратить совместные выступления. Об этом сообщает 23-летний фигурист в своих соцсетях.

«После того, как Даша восстановилась от травмы, у нас состоялся разговор и мы осознали, что дальнейшая совместная работа невозможна», – пишет Ходыкин.

Также сообщается, что фигурист планирует продолжить индивидуальную спортивную карьеру.

Добавим, что Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020). За свою карьеру пара также становилась чемпионами мира среди юниоров (2018) и завоевывала бронзовые медали на чемпионате России (2020).