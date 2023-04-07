«Достаточно сложная история» Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца

Госпитализированный в начале января с пневмонией фигурист Роман Костомаров не будет выписан в ближайшие дни.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», - приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, что из-за подключения к аппаратам поддержания жизни, которые применяются в экстренном случае, у олимпийского чемпиона развился сепсис. В результате для сохранения жизни пациента врачам пришлось пойти на операции по ампутации ступней ног и кистей рук.