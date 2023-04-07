ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Достаточно сложная история» Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца

Фигуриста готовят к новой операции.
«Достаточно сложная история» Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца
07 апреля 2023 12:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: Соцсети Романа Костомарова

Госпитализированный в начале января с пневмонией фигурист Роман Костомаров не будет выписан в ближайшие дни.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», - приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, что из-за подключения к аппаратам поддержания жизни, которые применяются в экстренном случае, у олимпийского чемпиона развился сепсис. В результате для сохранения жизни пациента врачам пришлось пойти на операции по ампутации ступней ног и кистей рук.

источник: ТАСС
«Достаточно сложная история» Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца
«Достаточно сложная история» Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца
Фигуриста готовят к новой операции.
07.04.2023 12:04
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Павлюченко и Ходыкин объявили о завершении выступлений в паре 
05.04.2023 19:29
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Рештенко, выступающий за Чехию, рассказал о настойчивой просьбе своей федерации уехать из России
Ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.
05.04.2023 17:06
Фигурное катание
Отец Костомарова рассказал о состоянии сына после операций
В начале марта спортсмен начал приходить в себя.
03.04.2023 21:58
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Костомарова могут перевезти в Германию для протезирования
В паре с Татьяной Навкой он становился победителем ОИ-2006 в танцах на льду.
31.03.2023 14:15
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
CAS в мае рассмотрит апелляцию на отстранение россиян со стороны ISU
МОК призвал федерации рассмотреть возможность допуска атлетов из РФ в нейтральном статусе.
28.03.2023 15:20
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Трусова не может подтвердить, что она выступит на Олимпиаде-2026
Трусова не может подтвердить, что она выступит на Олимпиаде-2026
Соревнования пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо
28.03.2023 11:02
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Международный союз конькобежцев создал мировой рейтинг для фигуристов-юниоров
Создание рейтинга призван облегчить переход во взрослую категорию.
27.03.2023 16:14
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Фигуристка Степанова стала мамой
Фигуристка Степанова стала мамой
Российская спортсменка опубликовала фото выписки из роддома.
26.03.2023 22:03
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Тутберидзе ждет извинений от президента МОК Баха
Дело ее подопечной находится в CAS.
26.03.2023 14:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика