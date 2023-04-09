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Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца

В янвaре для поддержания жизни спортсмена подключали к аппарaтам ИВЛ и ЭКМО.
09 апреля 2023 15:38
автор: Александр Поволоцкий

Российского фигуриста Романа Костомарова переведут из реанимации, в случае улучшения его состояния.

Как сообщает «РБК Спорт», это может произойти в ближайшие два месяца. Роман чувствует себя лучше и постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее в СМИ сообщалось, что олимпийский чемпион Костомаров уже пользуется соцсетями.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.

источник: РБК
Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца
В янвaре для поддержания жизни спортсмена подключали к аппарaтам ИВЛ и ЭКМО.
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