Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца

Российского фигуриста Романа Костомарова переведут из реанимации, в случае улучшения его состояния.

Как сообщает «РБК Спорт», это может произойти в ближайшие два месяца. Роман чувствует себя лучше и постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее в СМИ сообщалось, что олимпийский чемпион Костомаров уже пользуется соцсетями.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.