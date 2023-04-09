Гербольдт считает, что Туктамышева является лучшей фигуристкой России на данный момент 

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась насчет чемпионки Европы 2015 года, Елизаветы Туктамышевой.

«Туктамышева выступает довольно стабильно, даже учитывая ее возраст и все трудности. В настоящее время лично для меня она — лучшая фигуристка в России», — приводит слова Гербольдт «РБ Спорт».

Напомним, что на финальной стадии «Гран-при России» по фигурному катанию нынешнего сезона 26-летняя Туктамышева завоевала третье место, проиграв лишь Камиле Валиевой и Аделии Петросян.