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Гербольдт считает, что Туктамышева является лучшей фигуристкой России на данный момент 

По мнению 34-летней бывшей спортсменки, Елизавета регулярно выступает на высоком уровне, несмотря на уже зрелый возраст.  
09 апреля 2023 19:24
автор: Глеб Шевяков

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась насчет чемпионки Европы 2015 года, Елизаветы Туктамышевой.

«Туктамышева выступает довольно стабильно, даже учитывая ее возраст и все трудности. В настоящее время лично для меня она — лучшая фигуристка в России», — приводит слова Гербольдт «РБ Спорт».

Напомним, что на финальной стадии «Гран-при России» по фигурному катанию нынешнего сезона 26-летняя Туктамышева завоевала третье место, проиграв лишь Камиле Валиевой и Аделии Петросян.

источник: «РБ-Спорт»
Гербольдт считает, что Туктамышева является лучшей фигуристкой России на данный момент 
По мнению 34-летней бывшей спортсменки, Елизавета регулярно выступает на высоком уровне, несмотря на уже зрелый возраст.  
09.04.2023 19:24
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