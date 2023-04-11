Валиева рассказала, как относится к хейту

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не реагирует на негативные высказывания в свой адрес. По словам фигуристки, для нее важно одно – реакция зрителей.

«Чаще всего негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать свое мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. «Меня никто не узнает, поэтому я сейчас такое напишу»… Поэтому реагировать на такие комментарии нет ровным счетом никакого смысла. Самое главное, что зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно», – цитирует фигуристку «КП-Спорт».

Напомним, 16-летняя Валиева выступает под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На Играх в Пекине (Китай) россиянка угодила в допинговый скандал, а разбирательство по ее делу продолжается до сих пор.