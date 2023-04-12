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Двум канадским олимпийским чемпионкам по фигурному катанию закрыли въезд в Россию

Данное решение было принято министерством иностранных дел РФ.
12 апреля 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД) объявило о запрете на въезд в страну двум канадским фигуристкам, Меган Дюамель и Тессе Вирчу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

Отмечается, что в санкционных список попали 333 граждан Канады, включая 43 спортсмена.

В заявлении глав министерства сообщается, что решение о запрете на въезд в Россию канадским спортсменам было принято в связи с антироссийскими санкциями против российских политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов, которые периодически вводит руководство Канады.

Добавим, что ранее Меган Дюамель и Тессе Вирчу регулярно критиковали спортсменов и тренеров их России и выступали против их участия на международных турнирах.

источник: «РИА Новости»
Двум канадским олимпийским чемпионкам по фигурному катанию закрыли въезд в Россию
Данное решение было принято министерством иностранных дел РФ.
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