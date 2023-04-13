Медведева призналась, что завершила карьеру из-за проблем со спиной 

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему перестала профессионально выступать на льду.

Отметим, что 23-летняя спортсменка не принимает участия в соревнованиях по фигурному катанию с 2021 года.

«Отказ от соревнований – это не мое личное желание. По ходу карьеру у меня возникли серьезные проблемы со спиной. Мне даже провели операцию по удалению нервов, но это не помогло. Боли в спине были постоянным в возрасте от 18–19 лет. В какой-то момент поняла, что дальше высокий уровень не потяну. Поэтому пришлось принять решение о завершении профессиональной карьеры. Скучаю по турнирам, но жить стало легче», – приводит слова Медведевой Hello.

Добавим, что за свою карьеру Медведева дважды становилась чемпионкой мира и Европы в одиночном катании, а также завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх.