ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведева призналась, что завершила карьеру из-за проблем со спиной 

Двухкратную серебряную призерку Олимпийский игр по фигурному катанию постоянно мучили боли в возрасте 18-19 лет. 
13 апреля 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему перестала профессионально выступать на льду.

Отметим, что 23-летняя спортсменка не принимает участия в соревнованиях по фигурному катанию с 2021 года.

«Отказ от соревнований – это не мое личное желание. По ходу карьеру у меня возникли серьезные проблемы со спиной. Мне даже провели операцию по удалению нервов, но это не помогло. Боли в спине были постоянным в возрасте от 18–19 лет. В какой-то момент поняла, что дальше высокий уровень не потяну. Поэтому пришлось принять решение о завершении профессиональной карьеры. Скучаю по турнирам, но жить стало легче», – приводит слова Медведевой Hello.

Добавим, что за свою карьеру Медведева дважды становилась чемпионкой мира и Европы в одиночном катании, а также завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх.

источник: Журнал Hello
Бойкова и Козловский пообещали болельщикам новые программы
Фигуристы выиграли свои первые титулы в минувшем сезоне.
13.04.2023 20:41
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Американские фигуристы лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира
На втором месте идет команда Южной Кореи.
13.04.2023 20:32
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Медведева призналась, что завершила карьеру из-за проблем со спиной 
Двухкратную серебряную призерку Олимпийский игр по фигурному катанию постоянно мучили боли в возрасте 18-19 лет. 
13.04.2023 20:15
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Двум канадским олимпийским чемпионкам по фигурному катанию закрыли въезд в Россию
Данное решение было принято министерством иностранных дел РФ.
12.04.2023 18:19
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Валиева рассказала, как относится к хейту
По словам фигуристки, для нее важно одно – реакция зрителей.
11.04.2023 20:53
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Гербольдт считает, что Туктамышева является лучшей фигуристкой России на данный момент 
По мнению 34-летней бывшей спортсменки, Елизавета регулярно выступает на высоком уровне, несмотря на уже зрелый возраст.  
09.04.2023 19:24
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца
В янвaре для поддержания жизни спортсмена подключали к аппарaтам ИВЛ и ЭКМО.
09.04.2023 15:38
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Достаточно сложная история». Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца
«Достаточно сложная история». Костомарову придется лежать в реанимации еще минимум два месяца
Фигуриста готовят к новой операции.
07.04.2023 12:04
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Павлюченко и Ходыкин объявили о завершении выступлений в паре 
05.04.2023 19:29
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Рештенко, выступающий за Чехию, рассказал о настойчивой просьбе своей федерации уехать из России
Ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.
05.04.2023 17:06
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика