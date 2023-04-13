Американские фигуристы лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира

Американские фигуристы стали лидерами после исполнения короткой программы в командном чемпионате мира, который проходит в Токио.

Победу в ритм-танце одержали Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, набравшие 93,91 балла и установившие мировой рекорд по количеству набранных баллов в ритм-танце. Американский фигурист Илья Малинин стал первым в короткой программе у мужчин.

Короткую программу у женщин выиграла представительница Южной Кореи Ли Ха Ин, опередившая действующую чемпионку мира Каори Сакамото.

В общем зачете у американской команды 50 очков, сборная Южной Кореи набрала 39 очков, у японской сборной – 36. В пятницу пары покажут короткие программы, а танцоры и одиночницы выступят с произвольными.