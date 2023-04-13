Бойкова и Козловский пообещали болельщикам новые программы

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пообещали своим болельщикам новые программы в будущем сезоне.

«На сезон мы уже поставили программы. До этого уже были идеи, и мы их воплотили. Короткую программу ставил Николай Морошкин с Валерией Чистяковой, а произвольную - Морошкин с Ангелиной Крыловой. Такого от нас вы еще не видели. Для нас это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем», - приводит слова спортсменов РИА Новости.

Напомним, в сезоне-2022/23 Бойкова и Козловский стали чемпионами России в парном катании, а также победителями финала Гран-при России.

Из-за санкций российские фигуристы оказались отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU.