СМИ: Костомаров научился садиться без посторонней помощи

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров уже может сидеть без посторонней помощи.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», - приводит ТАСС слова своего источника, близко знакомого с ситуацией.

Напомним, фигурист перенес ряд операций по ампутации конечностей из-за развития некроза тканей, а также инсульт.

Костомаров попал в больницу с сильнейшим воспалением после участия в шоу Илья Авербуха. Болезнь дала множество осложнений, спортсмен находится в реанимации уже третий месяц.