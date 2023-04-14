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Американские фигуристы сохранили лидерство после второго дня командного чемпионата мира

Второе место сохранила команда из Южной Кореи.
14 апреля 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Американские фигуристы набрали 90 очков и сохранили лидерство после второго дня командного чемпионата мира, проходящем в Японии.

Фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лучшие всех откатали короткую программу спортивных пар, а Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали первыми в произвольном танце, установив два мировых рекорда.

Второе место занимает сборная Южной Кореи, набравшая 75 очков. Корейская фигуристка Ли Ха Ин победила в произвольной программе у женщин, обойдя двукратную чемпионку мира японку Каори Сакамото. Хозяйка турнира, команда Японии с 74 очками расположилась на третьей строчке.

В субботу будут показаны произвольные программы спортивных пар и мужчин.

Российские фигуристы отстранены от участия в командном чемпионате мира решением Международного союза конькобежцев (ISU).

источник: «Советский спорт»
Американские фигуристы сохранили лидерство после второго дня командного чемпионата мира
Второе место сохранила команда из Южной Кореи.
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