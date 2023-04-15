Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, Корея обошла Японию

В Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Его победителем стал фаворит турнира, который проходил при отсутствии России, сборная США, набравшая 120 очков.
Спор шел скорее за второе место, и в нем сенсационно победила сборная Кореи, опередившая на один балл хозяев соревнований - японцев.
Напомним, что российские фигуристы отстранены от турниров ISU до особого уведомления.
Командный чемпионат мира - 2023 по фигурному катанию. Токио (Япония).
1. США – 120 очков.
2. Южная Корея – 95.
3. Япония – 94.
4. Италия – 83.
5. Франция – 80.
6. Канада – 68.
источник: «Советский спорт»