Авербух о санкциях Украины: Всегда помню последнее посещение Киева

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввели в отношении него власти Украины.

«Это было мое последнее посещение Киева, я его всегда помню. И всегда помню, как стоя аплодировали нам киевляне. Я продолжаю жить, я в своей стране, я работаю здесь. Я думаю, что для работы здесь никак они не повлияют. А другое меня не интересует», - приводит его слова Газета.Ru.

Напомним, сегодня Украина опубликовала новый список лиц, в отношении которых ввела санкции. В этот раз пострадали российские спортсмены. В перечень попали 80 человек, среди которых капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, а также целая россыпь фигуристов, включая Елизавету Туктамышеву, Никиту Кацалапова и других.

Ограничения подразумевают, в том числе, запрет на въезд в страну и рассчитаны на срок минимум пять лет.