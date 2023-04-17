ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новый глава ФФККР Сихарулидзе рассказал, будут ли российские фигуристы менять гражданство

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
17 апреля 2023 18:45

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Если говорить о лидерах сборной страны, то не вижу у них желания выступать за другие команды. Конечно, будем обсуждать со спортсменами этот вопрос, но бить тревогу повода нет», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, что в марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований из-за непростой политической ситуации в мире.

источник: «РИА Новости»
Новый глава ФФККР Сихарулидзе рассказал, будут ли российские фигуристы менять гражданство
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
17.04.2023 18:45
Фигурное катание
Сихарулидзе сменил Когана на посту исполняющего обязанности главы ФФККР
Сихарулидзе сменил Когана на посту исполняющего обязанности главы ФФККР
Кандидатура олимпийского чемпиона была единогласно поддержана всеми членами исполкома.
17.04.2023 17:36
Фигурное катание
Авербух о санкциях Украины: Всегда помню последнее посещение Киева
Авербух о санкциях Украины: Всегда помню последнее посещение Киева
Украинские власти запретили въезд в страну ряду российских спортсменов.
15.04.2023 21:28
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, Корея обошла Японию
Сборной России не дали возможности отстоять титул
15.04.2023 13:46
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Американские фигуристы сохранили лидерство после второго дня командного чемпионата мира
Второе место сохранила команда из Южной Кореи.
14.04.2023 15:45
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Американские фигуристы Чок и Бэйтс на командном чемпионате мира установили два мировых рекорда
Турнир проходит в Токио
14.04.2023 13:36
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
СМИ: Костомаров научился садиться без посторонней помощи
Фигурист продолжает находиться в больнице, но уже чувствует себя лучше.
14.04.2023 10:41
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Бойкова и Козловский пообещали болельщикам новые программы
Фигуристы выиграли свои первые титулы в минувшем сезоне.
13.04.2023 20:41
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Американские фигуристы лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира
На втором месте идет команда Южной Кореи.
13.04.2023 20:32
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Медведева призналась, что завершила карьеру из-за проблем со спиной 
Двухкратную серебряную призерку Олимпийский игр по фигурному катанию постоянно мучили боли в возрасте 18-19 лет. 
13.04.2023 20:15
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика