Новый глава ФФККР Сихарулидзе рассказал, будут ли российские фигуристы менять гражданство

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Если говорить о лидерах сборной страны, то не вижу у них желания выступать за другие команды. Конечно, будем обсуждать со спортсменами этот вопрос, но бить тревогу повода нет», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, что в марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований из-за непростой политической ситуации в мире.