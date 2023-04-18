Тарасова назвала «дурой непроходимой» олимпийскую чемпионку Баюл

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно слов олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Оксаны Баюл.

Напомним, что ранее 45-летняя украинка призвала главу МОК Томаса Баха не пускать россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Баюл считает, что украинцы против того, чтобы спортсмены из РФ принимали участие в ОИ-2024 даже в нейтральном статусе.