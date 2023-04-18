Роднина заявила, что просто смешно обращать внимание на заявления Баюл, которую никто не помнит

Депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что обращать внимание на заявления украинской фигуристки Оксаны Баюл просто смешно.

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?» - цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Ранее Баюл заявила, что записала обращение к президенту МОК с просьбой не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.