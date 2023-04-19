CAS не определился с датой слушаний по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд до сих пор не определился с датой слушаний по делу олимпийской чемпионки в командном соревновании Камилы Валиевой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS, в суде зарегистрированы три апелляции. Одна из них поступила от РУСАДА, другие - от Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства.

Международные организации оспаривают решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Российское агентство отказалось признать Валиеву виновной в допинговом нарушении. ДАК РУСАДА установил, что Камила совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности.