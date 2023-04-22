Главврач клиники назвал примерные сроки восстановления Костомарова

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах высказался относительно восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.

«Практически во всем организме Роман будет проходить восстановление. Это называется динамическое наблюдение. С ним врачи всегда будут на связи, так как организм Костомарова подвергся глубочайшему стрессу. И даже после восстановления может произойти все что угодно. Будем надеяться на благополучную реабилитацию...Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет. Ему будут проверять свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее», – цитирует Авербаха Sport24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен впервые воспользовался социальными сетями.