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Косторная рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

Ранее фигуристка занималась в группе наставницы.
24 апреля 2023 18:23

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о методах работы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе - это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался - идет следующий. Я не говорю, что это плохо», - приводит слова спортсменки РИА Новости.

Напомним, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до лета 2020-го, а спустя год вернулась к ней от Евгения Плющенко. А в марте 2022 года фигуристка пополнила состав группы Елены Буяновой и впоследствии перешла в парное катание.

источник: «РИА Новости»
Косторная рассказала о жестких методах работы Тутберидзе
Ранее фигуристка занималась в группе наставницы.
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