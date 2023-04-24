Косторная рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о методах работы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе - это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался - идет следующий. Я не говорю, что это плохо», - приводит слова спортсменки РИА Новости.

Напомним, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до лета 2020-го, а спустя год вернулась к ней от Евгения Плющенко. А в марте 2022 года фигуристка пополнила состав группы Елены Буяновой и впоследствии перешла в парное катание.