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Косторная призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем после коронавируса

Чемпионка Европы в одиночном катании обнаружила у себя повышенную хрупкость костей в результате перенесенной инфекции. 
24 апреля 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что у нее возникла повышенная хрупкость костей вследствие перенесенной инфекции Covid-19.

«Мой иммунитет организма после того, как я переболела коронавирусом, значительно ослаб. У меня появилась повышенная хрупкость костей, поэтому заново пришлось себя забирать. До заражения я редко болела, а в настоящее время любой контакт с больным человек и я начинаю чувствовать себя нехорошо. Поэтому стараюсь держаться подальше от всех, кто даже просто чихнул. Тогда мама не понимала, что со мной происходит», – приводит слова Косторной «РИА Новости».

Добавим, что Косторная является чемпионкой Европы 2020 года. Также фигуристка одержала победу в финале Гран-при сезона-2019/20 и в финале Кубка России в 2018 году.

источник: «РИА Новости»
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