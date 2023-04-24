Косторная призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем после коронавируса

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что у нее возникла повышенная хрупкость костей вследствие перенесенной инфекции Covid-19.

«Мой иммунитет организма после того, как я переболела коронавирусом, значительно ослаб. У меня появилась повышенная хрупкость костей, поэтому заново пришлось себя забирать. До заражения я редко болела, а в настоящее время любой контакт с больным человек и я начинаю чувствовать себя нехорошо. Поэтому стараюсь держаться подальше от всех, кто даже просто чихнул. Тогда мама не понимала, что со мной происходит», – приводит слова Косторной «РИА Новости».

Добавим, что Косторная является чемпионкой Европы 2020 года. Также фигуристка одержала победу в финале Гран-при сезона-2019/20 и в финале Кубка России в 2018 году.