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Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе

Ранее фигуристка занималась в группе наставницы.
24 апреля 2023 21:20

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин поделился мнением о высказывании российской фигуристки Алены Косторной о методах работы Этери Тутберидзе.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давал никакие интервью. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до лета 2020-го, а спустя год вернулась к ней от Евгения Плющенко. А в марте 2022 года фигуристка пополнила состав группы Елены Буяновой и впоследствии перешла в парное катание.

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