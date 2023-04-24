Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин поделился мнением о высказывании российской фигуристки Алены Косторной о методах работы Этери Тутберидзе.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давал никакие интервью. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до лета 2020-го, а спустя год вернулась к ней от Евгения Плющенко. А в марте 2022 года фигуристка пополнила состав группы Елены Буяновой и впоследствии перешла в парное катание.