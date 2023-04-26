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Костомаров столкнулся с трудностями при восстановлении: последняя информация о состоянии фигуриста

Ранее спортсмен пережил несколько ампутаций.
26 апреля 2023 09:41

Стало известно о трудностях, с которыми столкнулся олимпийский чемпион Роман Костомаров в процессе реабилитации.

Как сообщает «РБ Спорт», специалисты по реабилитации усиленно пытаются восстановить подвижность, но спортсмену трудно даются упражнения. Однако его состояние остается стабильным в последние несколько дней.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.

источник: «РБ-Спорт»
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