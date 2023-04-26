Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил категорию тренера высшего национального уровня.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, также эту категорию получили Елена Кустарова, Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Соколовская, Сергей Давыдов, Валентина Тюкова и Павер Слюсаренко.

Стоит добавить, что категория тренера высшего национального уровня присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финалов Гран-при, победителей или призеров чемпионатов России, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров, финалов серии Гран-при России.