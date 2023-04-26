Стали известны города, в которых пройдут соревнования серии Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала шесть городов, которые примут этапы серии Гран-при России следующего сезона.

Первый этап нового сезона состоится с 13 по 16 октября в Уфе, затем серия переедет в Омск, где соревнования пройдут с 20 по 23 октября. Третий - 27-30 октября в Красноярске, четвертый – 10-13 ноября в Казани, пятый – 17-20 ноября в Самаре. Финал соревнований состоится 24-27 ноября в Москве.

Каждому этапу Гран-при будут предшествовать соревнования юниоров, которые будут проводиться по всем четырем дисциплинам. Финал всероссийских юниорских соревнований «Кубок Федерации» пройдет в Москве в марте 2024 года.