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Стали известны города, в которых пройдут соревнования серии Гран-при России

Новый сезон будет включать в себя шесть этапов.
26 апреля 2023 19:50
автор: Александр Евграфов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала шесть городов, которые примут этапы серии Гран-при России следующего сезона.

Первый этап нового сезона состоится с 13 по 16 октября в Уфе, затем серия переедет в Омск, где соревнования пройдут с 20 по 23 октября. Третий - 27-30 октября в Красноярске, четвертый – 10-13 ноября в Казани, пятый – 17-20 ноября в Самаре. Финал соревнований состоится 24-27 ноября в Москве.

Каждому этапу Гран-при будут предшествовать соревнования юниоров, которые будут проводиться по всем четырем дисциплинам. Финал всероссийских юниорских соревнований «Кубок Федерации» пройдет в Москве в марте 2024 года.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Стали известны города, в которых пройдут соревнования серии Гран-при России
Новый сезон будет включать в себя шесть этапов.
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