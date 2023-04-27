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Врач рассказал, сколько времени понадобится Костомарову для реабилитации до установки протезов

Подготовка организма к ним проходит непросто.
27 апреля 2023 15:58
автор: Максим Скороходов

Реабилитолог Константин Терновой рассказал, как врачи будут готовить олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к установке протезов.

«Нервная система должна адаптироваться к новым условиям, что происходит не так быстро. Далее устанавливается культя, но она не предназначена для того, чтобы делать с ней активности. Она устанавливается для операции под протез. Она должна зажить и даже после всех процедур могут произойти другие проблемы. Думаю, еще три месяца займет реабилитация Романа до установки протезов», - приводит Sport24.ru слова врача Sport24.ru.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей. При этом семья спортсмена подчеркивала, что он сам расскажет достоверную информацию о своем состоянии, когда сочтет нужным.

источник: Sport24.ru
Врач рассказал, сколько времени понадобится Костомарову для реабилитации до установки протезов
Подготовка организма к ним проходит непросто.
27.04.2023 15:58
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