Врач рассказал, сколько времени понадобится Костомарову для реабилитации до установки протезов

Реабилитолог Константин Терновой рассказал, как врачи будут готовить олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к установке протезов.

«Нервная система должна адаптироваться к новым условиям, что происходит не так быстро. Далее устанавливается культя, но она не предназначена для того, чтобы делать с ней активности. Она устанавливается для операции под протез. Она должна зажить и даже после всех процедур могут произойти другие проблемы. Думаю, еще три месяца займет реабилитация Романа до установки протезов», - приводит Sport24.ru слова врача Sport24.ru.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей. При этом семья спортсмена подчеркивала, что он сам расскажет достоверную информацию о своем состоянии, когда сочтет нужным.