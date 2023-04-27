Ягудин считает, что российских фигуристов должны скоро вернуть на международные соревнования

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин уверен, что российским фигуристам скоро разрешат выступать на международных соревнованиях.

Известный спортсмен отметил, что в этом году были проведены российские этапы Гран-при.

«Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что — ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы — одни из лидеров», — сказал Ягудин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что чемпионаты Европы и мира прошли без участия фигуристов из России.