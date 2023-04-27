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Ягудин считает, что российских фигуристов должны скоро вернуть на международные соревнования

МОК рекомендовал допустить атлетов из РФ в нейтральном статусе.
27 апреля 2023 17:05

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин уверен, что российским фигуристам скоро разрешат выступать на международных соревнованиях.

Известный спортсмен отметил, что в этом году были проведены российские этапы Гран-при.

«Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что — ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы — одни из лидеров», — сказал Ягудин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что чемпионаты Европы и мира прошли без участия фигуристов из России.

источник: «Газета.Ru»
Ягудин считает, что российских фигуристов должны скоро вернуть на международные соревнования
МОК рекомендовал допустить атлетов из РФ в нейтральном статусе.
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