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Костомарову провели операцию по протезированию

Согласно источнику, его состояние улучшается. 
30 апреля 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Роман Костомаров был прооперирован с целью протезирования его стопы и кисти. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает источник, 46-летний спортсмен в данный момент находится в сознании и продолжает оправляться от болезни.

Сообщается, что Олимпийский чемпион 2006-го года проходит этап восстановления для своей транспортировки в клинику Германии.

Напомним, что двухкратный чемпион мира по фигурному катанию оказался в реанимации в январе нынешнего года после того, как ему поставили диагноз пневмонии. Из-за прогрессирующей болезни в марте врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой. Благодаря этим процедурам состояние Костомарова стабилизировалось и он пошел на поправку.

источник: Mash.ru
Костомарову провели операцию по протезированию
Согласно источнику, его состояние улучшается. 
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