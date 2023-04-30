Костомарову провели операцию по протезированию

Российский фигурист Роман Костомаров был прооперирован с целью протезирования его стопы и кисти. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает источник, 46-летний спортсмен в данный момент находится в сознании и продолжает оправляться от болезни.

Сообщается, что Олимпийский чемпион 2006-го года проходит этап восстановления для своей транспортировки в клинику Германии.

Напомним, что двухкратный чемпион мира по фигурному катанию оказался в реанимации в январе нынешнего года после того, как ему поставили диагноз пневмонии. Из-за прогрессирующей болезни в марте врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой. Благодаря этим процедурам состояние Костомарова стабилизировалось и он пошел на поправку.