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Костомаров не переносил операцию по протезированию

Информацию Telegram-канала Mash опроверг источник, знакомый с ситуацией.
30 апреля 2023 20:58
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не был прооперирован и не проходил процедуру протезирования на стопе и кисти, сообщает Sport24 со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти — чушь. Никаких операций не было», - цитирует Sport24 источник.

По данным ресурса, информация, которая была опубликована ранее Telegram-каналом Mash, не соответствует действительности.

Костомаров был госпитализирован в середине января, ему была диагностирована тяжелая форма пневмонии, потребовалось использование аппарата искусственной вентиляции легких. Затем у фигуриста развился некроз тканей, и ему была проведена частичная ампутация конечностей.

источник: Sport24.ru
Костомаров не переносил операцию по протезированию
Информацию Telegram-канала Mash опроверг источник, знакомый с ситуацией.
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