Фигурист Роман Костомаров пока не готов к операции по протезированию, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, операция по протезированию скорее всего пройдет в Германии.

«Протезирование надо делать, сейчас об этом договариваются. Наиболее предпочтительный вариант – сделать операцию в Германии, но об этом пока рано говорить, потому что организм еще не окреп», - цитирует Sport24 слова неназванного источника.

Также отмечается, что продолжается медикаментозное лечение, поскольку было много осложнений, а операцию возможно сделать только на относительно окрепший организм, который может перенести и вмешательство, и перевозку.

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы был госпитализирован в середине января, ему была диагностирована тяжелая форма пневмонии, потребовалось использование аппарата искусственной вентиляции легких. Затем у фигуриста развился некроз тканей, и ему была проведена частичная ампутация конечностей.