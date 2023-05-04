В СAS рассказали, когда могут пройти слушания по делу Валиевой

На Олимпиаде 2022 года российская фигуристка Камила Валиева угодила в допинговый скандал. Выяснилось, что в декабре 2021-го спортсменка сдала положительную допинг-пробу.

МОК и WADA выступали за немедленную дисквалификацию Валиевой, однако, CAS разрешил ей продолжить выступления на Играх. Позже в организации заявили, что апелляции МОК, WADA и ISU объединили в одно производство.

Сегодня, 4 мая, журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на представителя CAS сообщила, что слушания по делу 16-летней фигуристки пройдут не раньше августа 2023 года.

Добавим, что на Олимпиаде в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командные соревнования. В одиночном катании ученица Этери Тутберидзе заняла 4-е место.