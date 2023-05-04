Тарасова объяснила снижение рейтингов фигурного катания на ТВ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила падение рейтингов фигурного катания на ТВ.

Согласно оценке сайта «Метарейтинг», короткая программа одиночниц на чемпионате России показала наивысший результат среди зимних видов спорта в сезоне-2022/23, составив 2,6, с долей 9,8 процента, что уступает цифрам прошлых лет.

«Это связано с тем, что мы не участвовали в этапах Гран-при, в финале Гран-при, на этапах чемпионата Европы и чемпионата мира», - приводит «Метарейтинг» слова Тарасовой.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.